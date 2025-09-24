На Урале суд арестовал водителя, обвиняемого в гибели велосипедиста

На Среднем Урале суд избрал меру пресечения водителю, обвиняемому в гибели велосипедиста.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, вечером 21 сентября этого года на улице Союзов в поселке Баранчинский произошло ДТП с участием автомобиля "Газель" и велосипедиста. От полученных травм последний скончался на месте. Как полагает следствие, водитель "Газели" в момент аварии был пьян.

Кушвинский городской суд заключил его под стражу до 23 ноября 2025 года. Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано.