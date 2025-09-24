Беспилотники могут начать применять для фиксации аварий без сотрудников ГАИ

В России могут начать применять беспилотники для фиксации ДТП без участия сотрудников дорожно-постовой службы. БПЛА могут отправлять на мелкие аварии, это частично бы решило проблему дефицита кадров в МВД, передают "Ведомости" со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Котова.

Также планируется создать автономные станции с беспилотниками, где те будут заряжаться, получать задания и передавать в автоматическом режиме данные. Такие дрон-боксы могут оборудовать на крышах высотных зданий с доступом к промышленной электросети и скоростному интернету.

В Совете Федерации полагают, что для контроля за ситуацией на дорогах могут использоваться дроны, которые останутся после окончания СВО.

Ранее представители ФСИН сообщили, что некомплект штата в некоторых регионах в заведениях службы составляет до 50%.