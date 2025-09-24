Трамп заявил, что Украина может военным путем захватить все ушедшие территории

Украина может военным путем при помощи ЕС вернуть все регионы, вернувшиеся в Россию, и, "может быть, даже пойти дальше". Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН. Как признал Зеленский, он был удивлен этим заявлением.

Трамп написал, что "у России большие экономические проблемы, и Украине пора действовать". Так как ранее он говорил, что Украина должна, пока не поздно, отказаться от территориальных претензий к России, то его позиция, судя по новому заявлению, изменилась на прямо противоположную. При этом Трамп не сказал о том, что США будут помогать Киеву - только ЕС.

Британская газета Telegraph пишет, что это может и не быть разворот Трампа на 180 градусов. Он не обещает Украине новую поддержку, а говорит, что пусть Киев теперь договаривается с Европой, если хочет воевать. Трамп видит лишь такое свое обязательство, как продажа оружия союзникам по НАТО. А они, если хотят, могут передавать его Киеву.

Примерно так же толкует слова Трампа украинское издание "Страна".

"Хочет Зеленский воевать дальше? Верит в свои силы? Отлично. Пусть воюет сколько хочет. Главное - чтобы европейцы продолжали у американцев покупать оружие и США свои деньги не тратили", - описывает издание вероятную логику президента США, которая аналогична и в вопросе санкций против России.

Зеленский выразил удовлетворение встречей и тем, что Трамп, как ему кажется, больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной.

"Кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями", - сказал Зеленский.