Образование В России
Фото: Накануне.RU

Профсоюз оценил нехватку учителей в РФ

Перед началом учебного года только в 37 регионах России было 16,5 тыс. вакансий без разделения на сельские и городские школы.

Таковы результаты экспресс-мониторинг Общероссийского профсоюза образования. Как заявила заместитель председателя профсоюза Татьяна Куприянова, на этом фоне официальные цифры вызывают вопросы. По ее словам, по официальным данным в сельских школах было 6 тыс. 547 вакантных должностей, а в городских учреждениях — 18 тыс. 287. Куприянова обратила внимание на то, что эти данные разнятся с данными профсоюза.

В настоящее время решающим фактором для переезда педагога в сельскую местность по программе "Земский учитель" оказывается именно жилищный вопрос. Также педагогов интересует возможность устройства своих детей в дошкольные учреждения, оплата переезда и доступность культурного досуга и, уровень зарплат, сообщают "Известия".

Ранее член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев заявил, что возмущен словами министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что он допускает повышение зарплат учителей. Которые сейчас находятся на мизерном уровне.

Теги: учителя, образование, школа


Ранее 17.09.2025 11:50 Мск Савватеев возмутился словами Кравцова про зарплату учителей

