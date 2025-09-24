Банки стали чаще прощать гражданам штрафы за просрочки

В России банки стали чаще прощать клиентам штрафы за просрочку платежей.

Таковы данные Объединенного кредитного бюро. В первом полугодии доля таких случаев выросла до 0,6–1,25% против многолетнего уровня в 0,01%. Неначисление процентов фиксируется в 36% ситуаций, тогда как год назад показатель составлял 20%. По словам экспертов, это связано с желанием финансовых организаций сократить объем просроченной задолженности на ранних этапах. Нередко судебные расходы и работа коллекторов обходятся дороже самих штрафов.

Также рост лояльности кредиторов аналитики связывают с повышением рисков в банковской системе и стремлением избежать банкротств заемщиков. На фоне растущей нагрузки россияне все чаще просят послабления по займам, сообщают "Известия".

Напомним, российский банковский сектор неплохо чувствует себя даже в условиях замедления экономики. Это следует из аналитического обзора Центробанка России за II квартал текущего года.