АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина

В ряде регионов России автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизельное топливо.

Как заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов, сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов поступают больше месяца. Некоторые автозаправочные сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на водителя, либо временно продавать только дизель.

Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками. Наиболее сложная ситуация - в Центральной России, на юге страны, Поволжье и на Дальнем Востоке.

По словам экспертов, причина сложившейся ситуации — в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ, сообщают "Известия".

Напомним, кабмин России обсуждает возможность запрета на экспорт дизельного топлива непроизводителями, по аналогии с запретом на вывоз бензина. Запрет может быть введен сроком как минимум один месяц.