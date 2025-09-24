В зоопарке Новосибирска сгорели животные

В зоопарке Новосибирска произошел пожар.

По предварительным данным, огонь охватил два вольера на площади 180 кв м. Сейчас спасатели продолжают разборку и проливку конструкций.

По данным ТАСС, погибли ламы и альпаки. В региональном МЧС сообщили, что погибли больше десяти животных, а два вольера уничтожены полностью.

По данным МЧС, из горящих построек спасены бык, верблюд и три козы. По данным мэрии, удалось спасти всех пятнистых оленей, яков, нубийских коз и двух дикобразов. Региональная прокуратура начала проверку из-за пожара.

Ранее в Ейске сгорели животные в крокодиловом зоопарке.