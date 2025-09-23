Шестеро поляков на гидроциклах нарушили водную границу России

Шестеро поляков на гидроциклах нарушили водную границу России, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

По данным радиостанции, в течение семи минут поляки плавали в территориальных водах России. По возвращении на польскую сторону участников путешествия уже ждал пограничный катер на воздушной подушке.

"Три гидроцикла с шестью людьми на борту вошли в зону S-9 в Калининградском заливе, которая на постоянной основе закрыта для судоходства и рыболовства. Затем группа пересекла государственную границу между Польшей и Россией, не осознавая этого", - говорится в сообщении.

За нарушение запретной зоны и правил пересечения государственной границы поляки были оштрафованы на общую сумму в 3 тысячи злотых (около 830 долларов), сообщила радиостанция.