Ремонтные работы на улице Куликова в Астрахани завершат к 1 октября

В Астрахани активно ведется ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Один из ключевых объектов – улица Куликова, где идёт заключительный этап ремонта. Ход работ на месте проверил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов.

На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 80%. Подрядчиком уже выполнены ключевые этапы: устроен выравнивающий слой, установлен бордюрный камень и уложена тротуарная плитка. Сейчас ведется укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке протяженностью 800 метров. Для этого задействовано 15 единиц техники и 25 рабочих.

Окончание ремонта запланировано на 1 октября текущего года. В оставшиеся сроки будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, леерное ограждение и искусственные неровности. После завершения всех работ территория будет полностью зачищена от строительного мусора, а прилегающая зона – благоустроена.

Работы носят комплексный характер. По поручению губернатора Игоря Бабушкина, перед началом дорожного ремонта была проведена масштабная замена изношенных сетей самотёчной канализации.

«В рамках подготовки было заменено около 1300 метров трубопроводов, установлено 50 новых колодцев. Общая стоимость этих работ составила около 250 миллионов рублей, — отметил зампред Михаил Богомолов. — Это позволило создать необходимые условия для возведения нового дорожного полотна».