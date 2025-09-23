23 Сентября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Федеральная трасса «Волгоград-Астрахань» становится безопасней - специалисты устанавливают новые дорожные знаки и барьерное ограждение

В Астраханской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводят масштабный ремонт более 50 км опорной сети. Особое внимание уделяется участкам федеральной трассы «Волгоград-Астрахань», где ведутся плановые работы по повышению безопасности дорожного движения.

В рамках действующего контракта на содержание автодорог специалисты подрядной организации заменили старые знаки на участке протяженностью 10 км. Помимо этого, рабочие устанавливают барьерные ограждения.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Новые дорожные знаки обладают улучшенными световозвращающими свойствами, что обеспечивает лучшую видимость для водителей в любое время суток и в сложных погодных условиях. Установка современных знаков является важным элементом комплекса мер по поддержанию безопасности на дорогах для всех участников движения.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В прошлом году в регионе в нормативное состояние привели 30 км автодороги «Волгоград - Астрахань». Это отрезки между селами Дмитриевка и Пологое Займище, а также Пологое Займище и Капустин Яр.

Теги: национальный проект, ремонт автодороги, капустин яр, дорожные знаки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

