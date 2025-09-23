Федеральная трасса «Волгоград-Астрахань» становится безопасней - специалисты устанавливают новые дорожные знаки и барьерное ограждение

В Астраханской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводят масштабный ремонт более 50 км опорной сети. Особое внимание уделяется участкам федеральной трассы «Волгоград-Астрахань», где ведутся плановые работы по повышению безопасности дорожного движения.

В рамках действующего контракта на содержание автодорог специалисты подрядной организации заменили старые знаки на участке протяженностью 10 км. Помимо этого, рабочие устанавливают барьерные ограждения.

Новые дорожные знаки обладают улучшенными световозвращающими свойствами, что обеспечивает лучшую видимость для водителей в любое время суток и в сложных погодных условиях. Установка современных знаков является важным элементом комплекса мер по поддержанию безопасности на дорогах для всех участников движения.

В прошлом году в регионе в нормативное состояние привели 30 км автодороги «Волгоград - Астрахань». Это отрезки между селами Дмитриевка и Пологое Займище, а также Пологое Займище и Капустин Яр.