Трамп обвинил Индию и Китай в спонсировании конфликта на Украине и пригрозил России пошлинами

Президент США Дональд Трамп назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине, в России пригрозил "значительными пошлинами", если она не согласится на сделку по мирному урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

Свое обвинение Трамп объяснил тем, что Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть. Однако он отметил, что также от покупки части энергоносителей из России не отказались и страны НАТО. Он заявил, что пошлины против России будут эффективны только если европейские страны присоединятся к американским рестрикциям.

"В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны <...> должны к ним присоединиться", - приводит издание слова американского лидера на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп сообщил, что намерен во вторник обсудить с представителями европейских государств прекращение закупок российской нефти.