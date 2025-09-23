Депутаты Екатеринбурга освободили УрФУ от земельного налога

Депутаты гордумы Екатеринбурга согласовали новую льготу по земельному налогу для УрФУ. Решение поддержал председатель Счетной палаты города Александр Гетманчук.

"Предложение направлено на продление льготы по освобождению налогоплательщика, в частности, УрФУ, от уплаты земельного налога в отношении участков под введенными в эксплуатацию в 2022-2023 годах объектами капитального строительства нового кампуса в районе Новокольцовском, создание которого осуществлялось в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - отметил Гетманчук.

Благодаря новой льготе, вуз сможет сэкономить за текущий и следующий год порядка 9,7 млн рублей.

Также поступило предложение дать жителям Компрессорного микрорайона возможность пользоваться услугами медицинского центра в Новокольцовском.

30 депутатов екатеринбургской гордумы проголосовали за введение льготы.