Подрядчик вернет уральской больнице свыше 300 тысяч за поставку медтоваров по завышенной цене

В Новолялинском районе Свердловской области прокуратура добилась взыскания с подрядчика суммы неосновательного обогащения в пользу ГАУЗ "Свердловская областная Новолялинская районная больница".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, все началось в сентябре 2020 года с госконтракта на поставку медицинских изделий на сумму свыше 510 тыс. рублей. Часть суммы, предусмотренной аукционной документацией, оплатила больница, однако выяснилось, что предложенная цена не соответствовала лучшему аукционному предложению. Из-за этого переплата составила свыше 327 тыс. рублей.



Прокуратура направила иск о взыскании с подрядчика ООО "МТ Групп" суммы неосновательного обогащения, однако Арбитражный суд Свердловской области отказал ведомству. Тогда дело перешло в Семнадцатый арбитражный Апелляционный суд, который согласился с иском прокуратуры.



С ООО "МТ Групп" в пользу медучреждения взыскана сумма неосновательного обогащения в размере свыше 327 тыс. рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере свыше 124 тыс. рублей.

Судебный акт вступил в законную силу.