Юрий Бурлачко на рабочей встрече с министром труда и соцразвития Кубани обсудил перспективы организации летнего детского отдыха

Сегодня состоялась рабочая встреча председателя ЗакСобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко с министром труда и социального развития региона Сергеем Гаркушей. В обсуждении итогов летней детской оздоровительной кампании на Кубани в 2025 году также принимали участие председатель комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус, его первый заместитель Андрей Булдин.

«Вопрос организации детского отдыха является одним из приоритетных в нашей рабочей повестке на протяжении ряда лет. И то внимание, которое уделяется на всех уровнях сохранению и развитию сети оздоровительных лагерей, говорит о большой значимости этой темы. Поэтому принят ряд важных решений по налоговым льготам для этих средств размещения, увеличению финансирования данной подотрасли санаторно-курортного комплекса. Нам необходимо обсудить, что ещё необходимо предпринять, чтобы начать рост сети учреждений детского оздоровления», – сказал Юрий Бурлачко.

Как сообщил в ходе рабочей встречи со спикером парламента Кубани министр, в 1 597 детских лагерях различного типа отдохнули и поправили здоровье свыше 355 тысяч детей: 140 тысяч из иных субъектов РФ, в том числе свыше 11 тысяч детей из приграничных и новых регионов, а также Белгородской области, 215 тысяч – дети Краснодарского края.

Размещение ребят проходило в стационарных организациях сезонного и круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием, а также в лагерях образовательных учреждений, труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа.

Отдельно Сергей Гаркуша рассказал о поддержке анапских средств размещения, которые по известным причинам работали в сложных условия, с ограничениями в связи со сложившейся экологической ситуацией.

Сергей Гаркуша также подчеркнул, что ежегодно отмечается рост финансирование мероприятий по подготовке и проведению оздоровительной кампании. Так, на 2025 год было предусмотрено порядка 4 млрд рублей. Более 2 млрд из них были направлены по линии министерства труда на закупку 47 тысяч путевок (курсовок) для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Отдельной темой обсуждения стал вопрос законодательного обеспечения процессов организации отдыха юных граждан. В частности, было отмечено, что с целью сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха в 2025 году в рамках госпрограммы «Дети Кубани» предоставляются субсидии из бюджета края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы и приобретению оборудования для муниципальных лагерей, обеспечению организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Параллельно продолжается реализация проекта по созданию быстровозводимых конструкций.

До 2028 года предусмотрено предоставление пониженной ставки по налогу на имущество для организаций, которые оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности и используемых для осуществления указанных услуг, в размере 99 % исчисленного к уплате налога. Для лагерей введено предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, составляющий не более 70 % суммы расходов. Данная льгота действует с 1 января 2025 года в течение 3 лет.

Комплекс мер позволил за последние 5 лет на территории Кубани отрыть 6 новых детских лагерей. В будущем для развития сети детских здравниц предлагается сделать упор на муниципальный уровень, где предстоит усилить лечебную базу с возможностью круглогодичного оказания услуг.

Александр Джеус, который является руководителем Всероссийского детского центра «Орленок», предложил на базе центра организовать подготовку вожатых по разработанным специалистами организации программам.

Сергей Гаркуша поделился планами строительства краевого оздоровительного лагеря в Кабардинке на 350 мест, отвечающего требованиям сегодняшнего дня.

Юрий Бурлачко поблагодарил министерство за проделанную работу по сохранению и развитию сети детских лагерей. И отметил, что нынешнее состояние отрасли – это лишь стартовый этап для её дальнейшего развития.

В завершение рабочей встречи прошло обсуждение приоритетных направлений совместной деятельности профильного комитета, кубанского парламента в целом и министерства.