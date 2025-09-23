23 Сентября 2025
Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко на рабочей встрече с министром труда и соцразвития Кубани обсудил перспективы организации летнего детского отдыха

Сегодня состоялась рабочая встреча председателя ЗакСобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко с министром труда и социального развития региона Сергеем Гаркушей. В обсуждении итогов летней детской оздоровительной кампании на Кубани в 2025 году также принимали участие председатель комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус, его первый заместитель Андрей Булдин.

«Вопрос организации детского отдыха является одним из приоритетных в нашей рабочей повестке на протяжении ряда лет. И то внимание, которое уделяется на всех уровнях сохранению и развитию сети оздоровительных лагерей, говорит о большой значимости этой темы. Поэтому принят ряд важных решений по налоговым льготам для этих средств размещения, увеличению финансирования данной подотрасли санаторно-курортного комплекса. Нам необходимо обсудить, что ещё необходимо предпринять, чтобы начать рост сети учреждений детского оздоровления», – сказал Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Как сообщил в ходе рабочей встречи со спикером парламента Кубани министр, в 1 597 детских лагерях различного типа отдохнули и поправили здоровье свыше 355 тысяч детей: 140 тысяч из иных субъектов РФ, в том числе свыше 11 тысяч детей из приграничных и новых регионов, а также Белгородской области, 215 тысяч – дети Краснодарского края.

Размещение ребят проходило в стационарных организациях сезонного и круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием, а также в лагерях образовательных учреждений, труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа.

Отдельно Сергей Гаркуша рассказал о поддержке анапских средств размещения, которые по известным причинам работали в сложных условия, с ограничениями в связи со сложившейся экологической ситуацией.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Сергей Гаркуша также подчеркнул, что ежегодно отмечается рост финансирование мероприятий по подготовке и проведению оздоровительной кампании. Так, на 2025 год было предусмотрено порядка 4 млрд рублей. Более 2 млрд из них были направлены по линии министерства труда на закупку 47 тысяч путевок (курсовок) для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Отдельной темой обсуждения стал вопрос законодательного обеспечения процессов организации отдыха юных граждан. В частности, было отмечено, что с целью сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха в 2025 году в рамках госпрограммы «Дети Кубани» предоставляются субсидии из бюджета края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы и приобретению оборудования для муниципальных лагерей, обеспечению организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Параллельно продолжается реализация проекта по созданию быстровозводимых конструкций.

До 2028 года предусмотрено предоставление пониженной ставки по налогу на имущество для организаций, которые оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности и используемых для осуществления указанных услуг, в размере 99 % исчисленного к уплате налога. Для лагерей введено предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, составляющий не более 70 % суммы расходов. Данная льгота действует с 1 января 2025 года в течение 3 лет.

Комплекс мер позволил за последние 5 лет на территории Кубани отрыть 6 новых детских лагерей. В будущем для развития сети детских здравниц предлагается сделать упор на муниципальный уровень, где предстоит усилить лечебную базу с возможностью круглогодичного оказания услуг.

Коллаж, детский отдых(2023)|Фото: Накануне.RU

Александр Джеус, который является руководителем Всероссийского детского центра «Орленок», предложил на базе центра организовать подготовку вожатых по разработанным специалистами организации программам.

Сергей Гаркуша поделился планами строительства краевого оздоровительного лагеря в Кабардинке на 350 мест, отвечающего требованиям сегодняшнего дня.

Юрий Бурлачко поблагодарил министерство за проделанную работу по сохранению и развитию сети детских лагерей. И отметил, что нынешнее состояние отрасли – это лишь стартовый этап для её дальнейшего развития.

В завершение рабочей встречи прошло обсуждение приоритетных направлений совместной деятельности профильного комитета, кубанского парламента в целом и министерства.

Мнения из сети