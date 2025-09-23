Готовность сферы ЖКХ к началу отопительного сезона в Астраханской области составляет 98%

Подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы Астраханской области началу осенне-зимнему периоду завершается. Общий уровень готовности региона оценивается как высокий.

Ряд муниципалитетов демонстрирует высокие темпы и качество проводимых работ. В Наримановском районе была проведена масштабная модернизация котельного и сетевого хозяйства. В нескольких населенных пунктах выполнены работы по замене оборудования котельных, запорной арматуры, проведена поверка приборов автоматики, а также частичная теплоизоляция теплотрасс.

В городе Нариманов заменен участок теплосетей протяженностью 6 км, а еще 2 км заменят до начала отопительного сезона. Также проводятся необходимые работы по обслуживанию котельной.

На сходе граждан в городе Нариманов обсудили степень готовности к предстоящему отопительному сезону. Глава муниципалитета Дмитрий Курьянов отметил, что благодаря поддержке губернатора Игоря Бабушкина в рамках выделенного финансирования стал возможен переход на современную четырехтрубную систему теплоснабжения, что значительно повысит надежность и качество услуг. Общий объем на 2025 год составил 84 млн рублей, работы будут завершены до конца года.

Высокие показатели демонстрируют Харабалинский, Икрянинский, Приволжский районы, а также Черноярский округ, где основные ремонтные и профилактические работы на котельных и теплосетях завершены, закуплены необходимые объемы топлива.

В Енотаевском районе готовность оценивается в 95%, здесь завершена опрессовка многоквартирных домов, а для котельной «Центральная» приобретен новый котел. В Камызякском районе на восьми участках заменили компенсаторы и тепловые сети протяженностью 317 м. Работы идут и в Володарском, Лиманском, Ахтубинском районах, ЗАТО Знаменск и Красноярском округе.

В городе Астрахани муниципальные объекты культуры полностью готовы к зиме, а образовательные учреждения близки к завершению подготовки. Промывка и опрессовка систем отопления в многоквартирных домах выполнена на 100%.