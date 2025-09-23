Готовность сферы ЖКХ к началу отопительного сезона в Астраханской области составляет 98%

23 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Готовность сферы ЖКХ к началу отопительного сезона в Астраханской области составляет 98%

Подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы Астраханской области началу осенне-зимнему периоду завершается. Общий уровень готовности региона оценивается как высокий.

Ряд муниципалитетов демонстрирует высокие темпы и качество проводимых работ. В Наримановском районе была проведена масштабная модернизация котельного и сетевого хозяйства. В нескольких населенных пунктах выполнены работы по замене оборудования котельных, запорной арматуры, проведена поверка приборов автоматики, а также частичная теплоизоляция теплотрасс.

В городе Нариманов заменен участок теплосетей протяженностью 6 км, а еще 2 км заменят до начала отопительного сезона. Также проводятся необходимые работы по обслуживанию котельной.

На сходе граждан в городе Нариманов обсудили степень готовности к предстоящему отопительному сезону. Глава муниципалитета Дмитрий Курьянов отметил, что благодаря поддержке губернатора Игоря Бабушкина в рамках выделенного финансирования стал возможен переход на современную четырехтрубную систему теплоснабжения, что значительно повысит надежность и качество услуг. Общий объем на 2025 год составил 84 млн рублей, работы будут завершены до конца года.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Высокие показатели демонстрируют Харабалинский, Икрянинский, Приволжский районы, а также Черноярский округ, где основные ремонтные и профилактические работы на котельных и теплосетях завершены, закуплены необходимые объемы топлива.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В Енотаевском районе готовность оценивается в 95%, здесь завершена опрессовка многоквартирных домов, а для котельной «Центральная» приобретен новый котел. В Камызякском районе на восьми участках заменили компенсаторы и тепловые сети протяженностью 317 м. Работы идут и в Володарском, Лиманском, Ахтубинском районах, ЗАТО Знаменск и Красноярском округе.

В городе Астрахани муниципальные объекты культуры полностью готовы к зиме, а образовательные учреждения близки к завершению подготовки. Промывка и опрессовка систем отопления в многоквартирных домах выполнена на 100%.

Теги: жкх, отопительный сезон, готовность, котельные


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети