Россияне тратят около 30 тысяч рублей в год на обслуживание автомобиля

Россияне в среднем тратят на обслуживание автомобиля около 29 тыс. руб. в год. Большинство (75%) обслуживают машины минимум раз в год вне зависимости от ее состояния. Остальные обращаются в автосервис или сами ремонтируют машину только в случае поломки, это данные исследования "Авито".

Напомним, на начало 2025 года в России насчитывалось 40,1 млн машин старше десяти лет, что составляет 72,8% всего автопарка страны.

Большинство автовладельцев предпочитают обслуживать свои автомобили в независимых автосервисах (39%). Каждый пятый (21%) обращается в официальные дилерские центры.

В среднем услуги автосервисов обходятся россиянам в 29 тыс. руб. в год. Молодые люди 18-24 лет обычно тратят больше — около 35 тыс. руб.

В основном в автосервисы обращаются ради планового ТО или замены расходников (44%). Так, 53%, как правило, обновляют масло и фильтры во время визита в автосервис, 45% меняют и балансируют шины, а 43% отдают авто на диагностику и при необходимости проводят мелкий ремонт.

При этом каждый четвертый (25%) чаще приходит к мастерам с поломкой. Чаще всего ремонтируют ходовую часть — подвеску, амортизаторы или рулевое управление (31%). 17% — тормозную систему, 16% — электрооборудование, 13% — систему кондиционирования и отопления.