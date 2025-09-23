Жительницу Заводоуковска оштрафовали за порчу агитационных плакатов

Мировой судья судебного участка № 1 Заводоуковского судебного района привлек к административной ответственности местную жительницу 1991 года рождения по статье о повреждении агитационных материалов. Об этом сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 12 сентября 2025 года около 17.33 девушка умышленно уничтожила четыре предвыборных плаката кандидата в депутаты Думы Заводоуковского муниципального округа. Инцидент произошел в период избирательной кампании.

В суде подсудимая частично признала вину. Она пояснила, что, размещая афиши о мероприятиях по просьбе подруги, сорвала чужие плакаты, чтобы освободить место на информационном стенде.

Учитывая обстоятельства дела, суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.