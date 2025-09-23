23 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тепло поступает уже в 3,4 тысячи многоквартирных домов Екатеринбурга

Отопительный сезон 2025/2026 годов набирает обороты в уральской столице. На утро 23 сентября система отопления работает во всех детских садах и почти всех школах, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Пока без тепла остаются только два образовательных учреждения. Одно уже находится в процессе подключения, а во втором – произошло пусковое повреждения на наружных тепловых сетях. Сейчас специалисты проводят восстановительные мероприятия по устранению технологического инцидента.

Также специалистами организаций жилищно-коммунального хозяйства предстоит подключить более 8 тысяч многоквартирных домов. Доля тех, куда уже поступает тепло значительно увеличивается: если 21 сентября теплом обеспечены 1,9 тысячи жилых зданий, то сегодня – 3,4 тысячи.

Кроме того, в районах города продолжаются работы по запуску объектов теплоснабжения:

  • Академический – 100 % котельных и теплопунктов;
  • Верх-Исетский – 86 % котельных и 100 % теплопунктов;
  • Железнодорожный – 82 % котельных и 94 % теплопунктов;
  • Кировский – 100 % котельных и 96 % теплопунктов;
  • Ленинский – 100 % котельных и 100 % теплопунктов;
  • Октябрьский – 93 % котельных и 98 % теплопунктов;
  • Орджоникидзевский – 83 % котельных и 95 % теплопунктов;
  • Чкаловский – 78 % котельных и 90 % теплопунктов.

Напомним, в межотопительный период ресурсоснабжающие и сетевые организации провели мероприятия по подготовке 169 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,5 тысячи километров тепловых сетей.

Специалисты модернизировали более 20,6 километра тепловых сетей, провели 4 этапа гидравлических испытаний трубопроводов, устранили все выявленные повреждения.

Администрация города Екатеринбурга напоминает, что подача тепла в квартиру зависит от технической готовности многоквартирного дома к приему тепловой энергии и при наличии заявки, направленной на подключение в адрес теплоснабжающей организации. В случае отсутствия отопления в жилом помещении жителям необходимо обращаться, в первую очередь, в управляющую организацию, осуществляющую эксплуатацию жилого дома.

Когда отопление появится в том или ином здании, екатеринбуржцы могут посмотреть на карте. Там же есть дополнительная информация о старте сезона. Традиционно в первую очередь тепло начинает поступать в социальные учреждения, которых в Екатеринбурге более 1,2 тысячи. После батареи включают в 8,4 тысячи жилых многоквартирных домов.

Теги: отопительный сезон,


