Кортеж Макрона в Нью-Йорке остановила полиция – пришлось звонить Трампу

Курьезная история приключилась с президентом Франции в Нью-Йорке – его не пустила проехать полиция, перекрывшая улицы ради пропуска кортежа Дональда Трампа.

Макрон прилетел в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН. По пути к штаб-квартире Организации объединенных наций глава государства встал в пробку. В какой-то момент Макрон решил подойти к оцеплению и узнать в чем дело. Полицейские его узнали, извинились, но не смогли пропустить.

"Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто", — сказал ему сотрудник полиции. Тогда Макрон позвонил Трампу. "Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто", - сказал французский президент американскому коллеге.

Улицу для проезда так и не открыли, так что Макрону пришлось прогуляться в окружении огромной свиты из охраны, чиновников, журналистов и простых прохожих, некоторые из которых даже просили сделать с ними селфи на память – Макрон не отказал.