23 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба администрации Ялуторовского муниципального округа

Фестиваль инклюзивных игр в Ялуторовском округе объединил участников из девяти муниципалитетов Тюменской области

Фестиваль инклюзивных игр в Ялуторовском округе объединил участников из девяти муниципалитетов Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В финале областного фестиваля настольных спортивных игр "Разные-Равные-Единые 2.0" соревновались команды представителей Всероссийского общества инвалидов. В этом году к ним присоединились и ветераны специальной военной операции.

"Несколько часов захватывающих состязаний и азарта, интересного общения и залуженные награды победителям и призерам. Кубок главы вручил Ишимскому округу – они показали лучшие результаты.  Несколько лет назад Ялуторовский район стал первым, где впервые организованы соревнования по инклюзивным играм. Сначала – районные, а теперь второй год подряд спортивный комплекс "Юбилейный" стал площадкой для областных  состязаний. Надеюсь, что такой фестиваль станет для нас ежегодными", - прокомментировал глава Ялуторовского округа Андрей Гильгенберг.

Специальный кубок главы муниципалитета вручили команде Ишимского округа – они показали лучшие результаты. 

Организаторы – департамент соцразвития Тюменской области, региональное отделение партии "Единая Россия", областная организация ВОИ.

Теги: фестиваль настольных спортивных игр, Всероссийское общество инвалидов, инклюзивные игры


