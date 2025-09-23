Фестиваль инклюзивных игр в Ялуторовском округе объединил участников из девяти муниципалитетов Тюменской области

В финале областного фестиваля настольных спортивных игр "Разные-Равные-Единые 2.0" соревновались команды представителей Всероссийского общества инвалидов. В этом году к ним присоединились и ветераны специальной военной операции.

"Несколько часов захватывающих состязаний и азарта, интересного общения и залуженные награды победителям и призерам. Кубок главы вручил Ишимскому округу – они показали лучшие результаты. Несколько лет назад Ялуторовский район стал первым, где впервые организованы соревнования по инклюзивным играм. Сначала – районные, а теперь второй год подряд спортивный комплекс "Юбилейный" стал площадкой для областных состязаний. Надеюсь, что такой фестиваль станет для нас ежегодными", - прокомментировал глава Ялуторовского округа Андрей Гильгенберг.

Организаторы – департамент соцразвития Тюменской области, региональное отделение партии "Единая Россия", областная организация ВОИ.