В Белгороде один человек погиб, несколько пострадали из-за атаки беспилотника

В Белгороде один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу после удара беспилотника по "коммерческому объекту", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников по области пострадали семь человек.

Власти региона закрыли в Белгороде два торговых центра – по меньшей мере до конца дня. Также родителей попросили сегодня по возможности не приводить детей в школу – из-за интенсивности беспилотной атаки.