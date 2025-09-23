23 Сентября 2025
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: astrobl.ru

Вартовчанки украли у участников СВО 30 миллионов, заключая с ними фиктивные браки

В Нижневартовске предприимчивые женщины придумали "брачный бизнес" и наживались на участниках СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". По версии следствия, в 2024 году вартовчанка и ее сообщницы подыскивали одиноких мужчин, проживающих в Нижневартовске и убеждали их заключать контракты о прохождении военной службы, оформляли с ними фиктивные браки и доверенности на управление финансами.

Положенные военнослужащим выплаты обвиняемые присваивали себе. Сумма незаконно присвоенных обвиняемыми денежных средств составляет порядка 30 млн руб. В отношении организатора преступной схемы и четверых соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела выявлена серия других мошеннических действий со стороны обвиняемой в отношении еще четверых жителей Нижневартовска. С 2022 года по 2024 год обвиняемая подыскивала граждан, имевших долги по коммунальным платежам и неспособных к их погашению в силу сложного финансового положения. Фигурантка предлагала свою помощь в продаже квартир, последующем погашении долгов и покупке недвижимости в другом регионе. Фактически в результате преступных действий обвиняемой потерпевшие переселялись в жилые помещения, стоимость которых была значительно ниже стоимости их квартир в Нижневартовске, при этом разница в цене им не выплачивалась.

Преступления выявлены сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, всех лиц, причастных к мошеннической схеме, и потерпевших.

Теги: уголовное дело, мошенничество, фиктивный брак, участники СВО


