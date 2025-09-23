Врачи всего мира осудили Трампа за слова о связи парацетамола и аутизма

Врачи встревожены заявлением президента США Дональда Трампа по поводу беременности, аутизма и парацетамола.

Ранее американский президент посоветовал беременным не пить этот препарат, поскольку он, якобы, может вызывать у детей аутизм. Эксперты называют это заявление "крайне тревожным" и "безответственным", поскольку нет никаких серьезных исследований, доказывавших бы такую связь. Между тем, парацетамол – один из немногих препаратов от температуры, боли и воспаления, который можно принимать в беременность.

Врачи из американского Общества медицины матери и плода (SMFM) и Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) выступили с опровержением слов Трампа.

"Предположения о том, что применение ацетаминофена (парацетамол) во время беременности вызывает аутизм, не только вызывают серьезную обеспокоенность у врачей, но и являются безответственными, если учесть вредное и запутанное послание, которое они [администрация Трампа] посылают беременным пациенткам, в том числе тем, кому может потребоваться этот полезный препарат во время беременности", — говорится в заявлении Стивена Флейшмана, президента ACOG.

Вместе с Трампом министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что министерство здравоохранения призывает врачей руководствоваться «здравым смыслом» и назначать минимальную эффективную дозу на максимально короткий необходимый срок.

Заявления Трампа и его министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего также подверглись резкому осуждению со стороны медицинских экспертов и регулирующих органов по всему миру.

Британский регулятор здравоохранения MHRA заявил в понедельник, что не осталось никаких доказательств связи применения парацетамола во время беременности с аутизмом, и продолжает рекомендовать его для обезболивания. Эту точку зрения также поддержало Управление по контролю за оборотом терапевтических товаров Австралии (TGA), которое во вторник подтвердило безопасность препарата для беременных.