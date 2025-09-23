За два года число многодетных семей в России выросло почти на 20% - Голикова

За два последних года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17,4% и составляет 2,8 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. По ее словам, тренд на рост таких семей в стране необходимо поддерживать, "многодетность должна стать нормой".

При этом Голикова отметила, что жилищный вопрос является одним из определяющих при решении граждан заводить третьего (а часто и первого) ребенка: "Тема жилья находится на лидирующем месте в социологических опросах молодых семей и семей с детьми. Во многом она является определяющей при принятии решения молодыми людьми о рождении ребенка".