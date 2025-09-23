В Екатеринбурге выпускница колледжа отдала "бывшему директору" 900 тысяч рублей

20-летняя екатеринбурженка отдала мошенникам порядка 900 тыс. рублей, так как посчитала, что с ней связался директор колледжа, в котором она училась. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

В полиции девушка рассказала, что неизвестный написал ей, представившись директором колледжа, и сообщил о проверке, якобы проводимой в учебном заведении. Он также сказал, что вскоре с ней свяжется сотрудник службы безопасности, который вскоре позвонил выпускнице и рассказал о мошенниках, завладевших персональным данными как действующих, так и бывших студентов.

Чтобы якобы "обезопасить" свои деньги, девушка должна была передать курьеру всю имеющуюся у нее наличку для последующей декларации. Тот вскоре пришел, произнес кодовое слово "позиция" и забрал 600 тыс. рублей и 3 тыс. евро. Только когда с девушкой связались повторно, потребовав больше денег, она поняла, что сала жертвой мошенников.

Полиция нашла курьера "службы безопасности", которым оказался безработный и ранее не судимый 25-летний житель Екатеринбурга. Полученную сумму он уже перевел на указанный криптокошелек, оставив себе оговоренный процент в качестве вознаграждения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.