В Екатеринбурге задержан россиянин, финансировавший ВСУ

В Екатеринбурге силовики задержали гражданина России, который финансировал вооруженные силы Украины. Теперь ему грозит пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ по Свердловской области, в столице Урала задержан 33-летний гражданин РФ, перечислявший деньги со своего банковского счета на счет одной из зарубежных организаций, осуществляющих ресурсное обеспечение ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Также опубликованы кадры, как задержанного ведут на допрос.

"Фигурант заключен под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - добавили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, максимальное наказание по статье о госизмене – пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге силовики перекрыли канал незаконной миграции. Работали спецслужбы сразу двух уральских регионов.