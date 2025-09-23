23 Сентября 2025
Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Выставку «Китель Победы» открыли в Тюменской городской Думе

Экспозиция фотовыставки «Китель Победы» включает 27 портретов героев, среди которых представлены ветераны Великой Отечественной войны и дети военных лет.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова, открывая выставку, напомнила, что 2025 год юбилейный для представительного органа. Кроме того, он объявлен президентом страны Годом Защитника Отечества, а губернатором Тюменской области – Годом Героя.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"На протяжении всего юбилейного года мы стараемся в стенах нашей Думы проводить различные выставки и приглашать сюда молодежь, чтобы рассказывать о наших героях. Эта выставка говорит про историю нашей страны, про наших героев-земляков, говорит о людях, которые тогда, в сороковые, защищали наши ценности, защищали наши семьи, защищали нашу великую страну", – подчеркнула Светлана Иванова.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Автор проекта выставки Динара Новикова рассказала участникам церемонии открытия о том, как создавалась экспозиция и подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков прошлого века и защитников современной России.

"Я являюсь вдовой участника специальной военной операции, и для меня важно сохранить память не только о героях СВО, но и о героях Великой Отечественной войны. Проекты, которые мы создаем для сохранения памяти специальной военной операции, и «Китель Победы» – это моя душа", - сказала Динара Новикова.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Руслан Сабиров - депутат Тюменской городской Думы и многодетный отец отметил значимость подобных выставок для воспитания молодого поколения, обратил внимание собравшихся, что представленные фотографии экспозиции охватывают сразу три поколения героев: "Подобные события играют ключевую роль в формировании чувства гордости и ответственности у молодых людей, передавая им важную историческую память". ‍

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В рамках выставочных мероприятий для школьников Тюмени, участников «Движения первых» и Юнармии также была организована экскурсия «ТвояГородскаяДумаZOV». Ребятам рассказали о ключевых моментах истории Тюменской городской Думы и познакомили с биографиями земляков, получивших звание «Почетный гражданин Тюмени».

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Фотовыставка «Китель Победы» будет проходить до 22 октября включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, в холле второго этажа. Возрастное ограничение: 0+.

