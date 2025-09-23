В Тюмени в суд направлено уголовное дело о мошенничестве при продаже земельных участков

В Тюмени в суд направлено уголовное дело о мошенничестве при продаже земельных участков в Нижнетавдинском районе. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Ленинского административного округа города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Фигурантом является 38-летний мужчина, обвиняемый по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, с апреля 2019 года по июнь 2021 года он предлагал гражданам приобрести земельные участки, хотя сам не имел на них прав собственности. Для убедительности он использовал недействующую доверенность от настоящего владельца земли.

После заключения договоров и получения денег от покупателей обвиняемый подавал документы на регистрацию сделки в Многофункциональный центр, заранее зная, что в регистрации будет отказано. Когда покупатели, получив отказ, требовали вернуть средства, он сначала давал обещания, а затем переставал выходить на связь.

Часть преступлений была совершена, когда мужчина являлся учредителем и директором организации, специализирующейся на операциях с недвижимостью. И в этом качестве он также действовал без соответствующих прав на продаваемые участки.

В результате противоправных действий пострадали девять человек. Общий размер причиненного ущерба превысил 2 млн руб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд Тюмени.