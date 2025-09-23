В Белгороде из-за атак беспилотников закрыли торговые центры

В Белгороде из-за атак беспилотников до конца дня закрыли торговые центры "Мега Гринн" и "РИО", об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее он попросил родителей не водить сегодня детей в школу в целях безопасности. А если возможности оставить детей дома нет – быть осторожными по дороге к школе и детскому саду.

"Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Хотя оно не совсем доброе для родителей, школьников, учителей Белгорода и Белгородского района. Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность под присмотром взрослых оставить детей дома. Если такой возможности нет, то с соблюдением всех мер предосторожности передвижения от дома к школе, привезти в школу, мы детей обязательно примем и в школу, и в детском саду. Но понимаем, что оперативная обстановка крайне сложная и нужно соблюдать все те, еще раз повторюсь, меры предосторожности, которые мы вместе с вами отрабатывали в школах фактически каждый день", - написал Гладков в Telegram.