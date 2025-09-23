23 Сентября 2025
Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур дал старт федеральному этапу конкурса профмастерства в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике»

В Томске стартовал федеральный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике». Этот конкурс проводится в стране с 2012 года, в 2025 году в рамках национального проекта «Кадры».

Губернатор Томской области Владимир Мазур в МКЦ ТПУ открыл эти состязания.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Надо отметить, что в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике» соревнования проводятся впервые. Семь специалистов из Томской, Омской, Волгоградской, Рязанской областей, республик Татарстан, Удмуртия и Чувашия будут состязаться в различных кейсах. Томскую область на конкурсе представляет Никита Киселёв, наладчик станков и манипуляторов с программным управлениям АО «ТОМЗЭЛ». Конкурсантам предстоит тестирование на знание основ мехатроники и робототехники и два практических задания: это программирование коллаборативного робота-манипулятора и работа со стендом «Тепловой объект», включающая подключение элементов, проведение пусконаладочных работ, разработку алгоритма управления и настройку регулятора.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Оценивать результаты испытаний будет федеральная экспертная комиссия, в ее составе эксперты из Томского политехнического университета, компании ООО «НПФ Мехатроника-ПРО» и Университета «Иннополис» (Республика Татарстан).

Губернатор, открывая соревнования, подчеркнул, что Томская область не случайно стала площадкой для проведения этапа среди специалистов по мехатронике и робототехнике.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Здесь университеты, научные центры и современные производства объединяются ради общей цели — научно-технологического лидерства России», — сказал Владимир Мазур.

Кстати, специалисты по мехатронике и робототехнике входят в список наиболее актуальных и перспективных профессий по данным Минтруда России.

«Мы в Томске ведем подготовку таких специалистов — в университетах, колледжах и техникумах. Каждый год наши вузы открывают свои двери для 20 тысяч первокурсников со всей России и из-за рубежа. Образование, которое будущие специалисты получают в Томске, позволяет выпускникам начинать карьерный путь на ведущих предприятиях региона, трудиться в госкорпорациях, в крупнейших производственных организациях России», — сказал губернатор.

И пожелал успехов всем участникам конкурса.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Также удачи пожелали всем участникам федерального этапа Президент Союза «МПО работодателей Томской области» Кирилл Новожилов и и.о. ректора НИ ТПУ Леонид Сухих.

Теги: владимир мазур, робототехника, конкурс профмастерства, национальный проект кадры


