Правительство предложило расширить список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Правительственная комиссия одобрила законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ в случае уклонения от воинского учета, передают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Правда, правкомиссия потребовала доработать законопроект.

Авторами законопроекта выступили думские "силовики" – руководство комитетов по обороне и по безопасности (председатели – Андрей Картаполов и Василий Пискарев соответственно).

Предполагается, что за уклонение от исполнения обязанностей по воинскому учету "без уважительной причины" граждане, которые получили гражданство РФ не по праву рождения, будут его лишаться. В правительстве формулировку "без уважительной причины" предложили изъять, потому что уклонение "по своей природе не может иметь уважительной причины".

Также правительство отмечает, что в законопроекте должен быть пункт об информировании о решениях властей и возможности их обжалования.

Кроме того, правкомиссия предлагает расширить основания для лишения гражданства: его могут отобрать у тех, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение ряда преступлений (изнасилование, оправдание терроризма и др.). Этого запрета можно избежать, если заключить контракт на службу в ВС РФ (правда, есть преступления, от которых и служба в армии не спасет: покушение на половую неприкосновенность несовершеннолетних, шпионаж, терроризм и др.).