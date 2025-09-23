Геннадий Долматов поздравил народный хор "Калинушка" с победой в фестивале-конкурсе «ЯРФОЛКФЕСТ»

Народный хор «Калинушка»- творческий коллектив из Омского района стал обладателем Гран-при Международного фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Геннадий Долматов.

Конкуренция на прошедшем в Ярославле XII Международном фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей «ЯРФОЛКФЕСТ» был серьезная. Более 40 самодеятельных коллективов из Москвы и Московской области, Республики Карелия, Архангельской, Костромской, Саратовской и Ярославской областей, Брянска, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь принимали участие в творческом состязании.

"Наш регион на фестивале представил коллектив Омского района - народный хор «Калинушка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Кригера. Как отметили члены профессионального жюри, из Омска приехал профессиональный коллектив - эталон певческой культуры!", - отметил Геннадий Долматов.

Высокую оценку жюри и зрителей подчеркивает тот факт, что в Гала-концерт фестиваля была включена вся конкурсная программа «Калинушки».

Глава Омского района Геннадий Долматов поздравил творческий коллектив "Калинушки" с заслуженной наградой.