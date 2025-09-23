Председателя думы Нефтеюганска через суд лишили депутатского мандата за сокрытие доходов

Председателя думы Нефтеюганска Марата Миннигулова через суд лишили депутатского мандата за сокрытие доходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что Миннигулов предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Он скрыл доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, не отразил сведения обо всех счетах, не в полном объеме указал недвижимое имущество супруги, а также не указал сведения об участии супруги в коммерческой организации.

Прокурор обратился с иском в суд о прекращении полномочий в связи с утратой доверия. Исковые требования прокурора удовлетворены, судебный акт вступил в законную силу.