В окружении Зеленского может зреть заговор

В окружении президента Украины Владимира Зеленского может зреть заговор, одним из вариантов разрешения которого может стать снижение влияния лидера государства в стране.

Называют источники и имя лидера этого процесса – якобы им выступает первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, который "значительно влияет на Зеленского".

Согласно возможному сценарию, под давлением антикоррупционных дел в отставку отправят премьер-министра Юлию Свириденко, а её обязанности временно будет исполнять Фёдоров. При поддержке депутатов и недовольных политиков он якобы может сформировать новое правительство, неподконтрольное офису президента.

В результате Зеленский "потеряет возможность ручного управления Радой и правительством", приводит РБК данные портала "Страна".