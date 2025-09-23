Жительнице Екатеринбурга позвонили из банка 168 раз с требованием вернуть долг

В Екатеринбурге банк заплатил 100 тысяч рублей за частые звонки своей клиентке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, с заявлением к судебным приставам обратилась жительница уральской столицы. Она пояснила, что между ней и банком был заключен кредитный договор. В какой-то момент по нему образовалась задолженность.

В результате на сотовый телефон женщины за два месяца позвонили 168 раз с требованием вернуть долг. В ГУФФСП отметили, что это является нарушением законодательства.

Банк привлечен к административной ответственности и оштрафован на 100 тысяч рублей. Как добавили в службе судебных приставов, штраф уже полностью оплачен.

Напомним, недавно в Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль в счет полумиллионного штрафа. Как оказалось, Hyundai Sonata был припаркован неподалеку от здания ФССП.