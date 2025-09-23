23 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

В состав командования штурмовых войск ВСУ вошел неонацист из России

В состав командования новых штурмовых войск ВСУ, создание которых анонсировал накануне Зеленский,  войдет неонацист из России Сергей Коротких. Об этом сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая, которая резко раскритиковала новые кадровые решения в ВСУ.

По ее мнению, новые штурмовые войска пытаются создать за счет десантно-штурмовых войск и сухопутных подразделений, чтобы прикрывать "мясными" штурмами ошибки главкома ВСУ Сырского. Это легче, чем решать проблему управления, "раздутых штабов, разорванных подразделений и лжи". Возглавит новые войска Валентин Манько - "рейдер, бандит, неоднократный фигурант расследований". А помогать ему будет Коротких по прозвищу "Боцман".

Ранее Коротких говорил, что бежал из России в 2008 году, получил гражданство Белоруссии, работал в частной военной компании в Южной Америке. Известно, что в 2014 году приехал на Украину, где его поддерживал глава МВД Арсен Аваков. Россия еще до начала СВО объявила Коротких в международный розыск по уголовному делу о двойном убийстве. При этом на Украине он получил гражданство из рук Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и стал участником украинских неонацистских подразделений.

