В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задержали рейсы в Москву и Калининград

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сразу на несколько часов задержаны к вылету два рейса.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, задерживается рейс SU-1413 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву. Он должен был отправиться в столицу еще накануне в 22 часа 30 минут. Теперь планируемое время вылета – 23 сентября в 12 часов.

Еще одним задержанным рейсом стал DP-612 авиакомпании "Победа" в Калининград. Самолет должен был улететь сегодня в 7 часов 25 минут. Новое время вылета – 12 часов 15 минут.

Как уточнили в прокуратуре, причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов в Кольцово. Ведомство контролирует оказание комплекса услуг пассажирам. Те из них, кто должен был лететь в Москву, размещены в гостинице.

Напомним, накануне в аэропорту Екатеринбурга пассажирам пришлось больше 17 часов ждать авиарейс до Египта.