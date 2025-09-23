NVIDIA даст до $100 млрд разработчику ChatGPT

Производитель видеокарт Nvidia договорился о сотрудничестве с разработчиком бота ChatGPT – компанией OpenAI. Договорённость предполагает масштабное сотрудничество и инвестиции в OpenAI, которые могут составить до $100 млрд.

"Мы тесно сотрудничаем с NVIDIA с первых дней существования OpenAI. Мы использовали их платформу для создания систем искусственного интеллекта. Мы рады внедрить 10 гигаватт вычислительной мощности совместно с NVIDIA, чтобы расширить границы интеллектуальных возможностей и сделать преимущества этой технологии доступными для всех", - сказал соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман.

OpenAI будет сотрудничать с NVIDIA в качестве предпочтительного стратегического партнера в области вычислений и сетей для реализации своих планов развития AI factory, сообщает OpenAI.