В "Роскосмосе" не исключили совместные с США пилотируемые программы на Луну

Россия допускает возможность совместных с США пилотируемых программ на Луну.

Об этом сообщил заместитель гендиректора по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев. "Возможности такие есть, пока планов конкретных нет, но возможности в принципе есть", — сказал он, ответив на вопрос о возможности совместных с NASA пилотируемых программ на спутник Земли. Он указал, что пилотируемых программ на Луну пока нет ни у кого, поэтому сейчас это — не приоритет.

"Их нет ни у американцев, ни у китайцев. Да, американцы сейчас делают свою программу, и они наиболее близки к этому. Но у них пока такой возможности тоже нет. Они несколько лет назад говорили, что она уже будет, но сроки сдвигаются, и это нормально. Мы же сейчас не делаем акцент на пилотируемой лунной программе. Сейчас пока говорим об автоматических лунных миссиях. Но пилотируемые будут на следующем этапе, но не прямо сейчас", — отметил Крикалев, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что NASA готовится отправить к Луне астронавтов в рамках миссии Artemis II в апреле 2026 года. Экипаж в составе четырех человек за 10 дней облетит Луну для подготовки к будущим пилотируемым высадкам на спутнике Земли.