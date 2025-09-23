В администрации США заявили, что предложение Путина по срокам ДСНВ "звучит довольно хорошо"

Заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва готова придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после истечения его действия, "звучит довольно хорошо".

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, лидер США Дональд Трамп знает об этом предложении и намерен публично о нем высказаться.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что знают о заявлении Путина.

Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же, заявил президент РФ на совещании с членами Совета безопасности страны.

Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3) в феврале 2023 года.