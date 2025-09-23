Лондон снял санкции с дочери основателя АФК "Система" Евтушенкова

Британские власти сняли санкции с дочери основателя "АФК Система" Владимира Евтушенкова Татьяны.

Об этом заявил Минфин Великобритании. Свое решение он оставил без объяснения.

Ограничительные меры против детей Феликса и Татьяны Евтушенковых были введены в 2023 году. Сам Владимир Евтушенков находится в британском санкционном списке с апреля 2022 года.

В июне 2024 года Лондон снял санкции с заместителя гендиректора российской алмазодобывающей компании "Алроса" Алексея Филипповского. В июле 2023 года Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса.