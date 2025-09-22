В Тюменской области впервые отметили День многодетной семьи

В Тюменской области впервые отметили День многодетной семьи. Жителей региона поздравил с этим праздником губернатор Александр Моор.

Он отметил, что День многодетной семьи впервые торжественно отмечается в регионе. В этот день отдали дань уважения и признательности родителям, воспитывающим большое количество детей. Губернатор напомнил, что в сентябре 2024 г. депутаты поддержали закон об установлении в Тюменской области этой праздничной даты.

"Число многодетных семей в нашем регионе стабильно растет – на сегодняшний день их около 40 тысяч. Быть многодетными родителями – это всегда серьезная ответственность. Ваш родительский труд заслуживает глубокого уважения и благодарности", – обратился к многодетным родителям Александр Моор и пожелал, чтобы любовь и взаимопонимание в семье всегда наполняли жизнь теплом и счастьем, сообщает пресс-служба губернатора.

Отметим, что в Тюменской области действует ряд мер поддержки многодетных: компенсация расходов на оплату жилой площади в размере 30% от тарифов, обеспечение бесплатным питанием учеников школ и профессиональных образовательных организаций, прием в детские сады в первоочередном порядке и другие.