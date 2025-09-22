В Тюмени появится новый детский садик

Вскоре в Тюмени появится новый детский садик. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что его возведение состоится на партнёрских условиях. Садик на 550 мест появится на улице Минской в столице области.

"Для этого заключили трёхстороннее соглашение между правительством региона, администрацией города и тремя компаниями-застройщиками", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Договорённости с властью предполагает, что администрация Тюмени предоставляет земельный участок без проведения торгов, а застройщики разработают проект детского сада и осуществят строительство коробки здания с устройством кровли, всех перекрытий, лестниц, окон и дверей. Завершение объекта и его ввод в эксплуатацию обеспечит региональное правительство.

"Такой механизм строительства – эффективный метод, который позволяет добиться солидной экономии бюджетных средств при возведении необходимых людям социальных объектов. В дальнейшем планируем использовать подобный механизм и для строительства школ", - написал Александр Моор.

Сроки начала, длительности и окончания строительства, а также дату ввода садика в работу и приёма первых воспитанников глава региона не назвал.