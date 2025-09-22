Бывшая помощница Байдена стала россиянкой

Получила гражданство России бывшая помощница Джо Байдена 51-летняя Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб). Они трудились вместе, когда Байден был сенатором.

Указ о приёме Мак Кейб в гражданство России опубликован на портале правовой информации.

ТАСС уточняет, что Рид весной 2020 г. бвинила Байдена в насильственных действиях сексуального характера, произошедших в 1993 г. Рид заявляла, что "потеряла всё", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика.