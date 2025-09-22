Ущерб от удара беспилотника по санаторию "Форос" превысил 18 миллионов рублей

Предварительно ущерб от удара беспилотника по санаторию "Форос" в Крыму составил почти 19 млн руб., сообщила глава администрации Ялты Янина Пивненко.

Среди пострадавших объектов на территории санатория оказалась школа. Следствие уже провело необходимые работы, теперь оценку проводит департамент строительства и благоустройства.

"Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчёт ущерба уже превышает 18,7 млн рублей. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе республики о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов", - сообщила Пивненко.

Она добавила, что с семьями погибших и пострадавших устанавливается связь, им оказывается необходимая помощь.

Ранее стало известно, что в результате удара погибли три человека, еще по меньшей мере 15 получили ранения.