Суд национализировал компанию "Ростовводоканал"

Тверской суд Москвы национализировал АО "Ростовводоканал". До сих пор коммунальная компания с активами на 4,6 млрд руб. принадлежала бывшему замминистра энергетики России Станиславу Светлицкому через подконтрольные структуры.

8 сентября стало известно об иске Генпрокуратуры о взыскании в доход государства "Ростовводоканала". В надзорном ведомстве уточнили, что иск подан по инициативе генпрокурора Игоря Краснова.

Прокуратура сочла (и суд согласился), что текущие собственники (ответчиками выступали Светлицкий, Михаил Чернышев (мэр Ростова-на-Дону с 1993 по 2014 гг.) и АО "Евразийский") незаконно получили активы в собственность.

МУП "Водоканал" в Ростове-на-Дону был создан в 1993 году, в 2006 году контроль над предприятием установил холдинг "Евразийский". Его бенифициаром через иностранные офшоры является Светлицкий. С ноября 2005 по июнь 2006 года он был замруководителя Ростехнадзора, с ноября 2008 по июнь 2010 - замминистра энергетики РФ.

Помимо прочего прокуратура обвиняет собственников в выводе средств из предприятия и приобретении на них элитной недвижимости.