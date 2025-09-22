22 Сентября 2025
Общество Челябинская область
Фото: Евгений Шерягин

В Челябинск прибыли первые элементы грандиозного монумента "Собор Архистратига Михаила"

На территорию собора Рождества Христова в Челябинске доставлены первые элементы грандиозной скульптурной композиции – "Собор Архистратига Михаила".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, гигантский бронзовый шар весом около 5,5 тонны и фигуры двух небесных посланников – Селафиила и Варахиила (каждая весом по 3,5-4 тонны) прибыли из Нижнего Новгорода, чтобы стать сердцем нового духовного центра столицы Южного Урала. Ключевые детали монумента, который станет единственным в России памятником всему Собору Архистратига Михаила и одним из самых высоких православных памятников в стране, встречал лично митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Владыка окропил святой водой ценный груз, отметив его символическое значение для духовного преображения города.

Прибытие первых элементов монумента "Собор Архистратига Михаила" в Челябинск(2025)|Фото: Евгений Шерягин

"От всей души хочется поздравить всех жителей Челябинской области с праздником, который в эти дни отмечает Православная церковь, – Рождеством Пресвятой Богородицы. Это начало Нового Завета, это исполнение божественных обетований. И как знак исполнения этих божественных обетований, которые совершаются в деле спасения рода человеческого, мы видим, что и в нашем городе идет некое преображение. Мы радуемся, что здесь возрождается духовность. Одним из знаков духовности является воздвижение этого великолепного памятника архангелам Божьим, которые станут покровителями нашего города, будут нас всех благословлять и хранить", - заявил митрополит.

Прибытие первых элементов монумента "Собор Архистратига Михаила" в Челябинск(2025)|Фото: Евгений Шерягин

Владыка отметил вклад РМК в дело по возведению православных святынь.

"Хочется сказать слова благодарности Русской медной компании, лично Игорю Алексеевичу Алтушкину и его помощникам за прекрасную идею, которая, как мы видим, воплощается, и скоро мы все станем свидетелями открытия чудесного памятника на территории Христорождественского собора", - добавил Алексий.

Прибытие первых элементов монумента "Собор Архистратига Михаила" в Челябинск(2025)|Фото: Евгений Шерягин

Элементы композиции доставлены в столицу Южного Урала из нижегородской литейной мастерской Алексея Щитова. По словам руководителя проекта по изготовлению скульптурной композиции Кирилла Шаронова, из-за габаритов груза и необходимости объезжать мосты, путь до Челябинска составил около 2 тысяч километров.

В ближайшее время рабочие приступят к покрытию бронзового шара, символизирующего мироздание, пластинами сусального золота. Для этого соорудят специальный временный короб, в котором будет поддерживаться необходимая для этих работ температура.

Прибытие первых элементов монумента "Собор Архистратига Михаила" в Челябинск(2025)|Фото: Евгений Шерягин

Оставшиеся пять фигур архангелов доставят в Челябинск на следующей неделе. Сразу же начнется их монтаж на специальные гранитные колонны, которые уже сооружены. Центральная скульптура архистратига Михаила – предводителя небесного воинства, олицетворяющая высшую силу, сокрушающую зло, прибудет в октябре.

Прибытие первых элементов монумента "Собор Архистратига Михаила" в Челябинск(2025)|Фото: Евгений Шерягин

Полная готовность 17-метровой скульптурной композиции запланирована в конце ноября, ко дню празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Монумент, созданный при поддержке Русской медной компании, станет не просто украшением города, а мощным символом веры, защиты и духовного величия. С 2016 года РМК активно участвует в строительстве, отделке кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске и благоустройстве территории вокруг храма.

монумент, прибытие, Челябинск


