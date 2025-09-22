Прокуратура выяснила причину схода с путей семи вагонов в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура установила причину, по которой 6 августа на станции Екатеринбург-Сортировочный с железнодорожных путей сошли семь вагонов.



"Установлено, что причиной схода послужила неисправность железнодорожного пути, которая своевременно не была выявлена работниками Свердловской дирекции управления движением и Свердловской дирекции инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Транспортный прокурор внёс представления руководителям дирекций. Помимо этого, виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности. оштрафовано. Все нарушения устранены, а железнодорожный путь приведён в нормативное состояние.

Напомним, вагоны в составе маневрового поезда, гружёные стальным прокатом, сошли с путей во время внутристанционных маневровых работ. Опрокидывания не произошло. В результате происшествия никто не пострадал, движение по участку пути не приостанавливалось.