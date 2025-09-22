Стало известно, кто сыграет Елену Блиновскую в сериале "Паучиха"

Жизнь "королевы марафонов" Елены Блиновской экранизируют в сериале "Паучиха".

Стало известно, что главную роль исполнит Елена Лядова ("Батя", "Измены", "Географ глобус пропил").

По сюжету блогер Мила Гоноровская решает заработать на продаже онлайн-тренингов, хотя никакого профильного образования у нее нет. На девушку заводят уголовное дело, но она избегает заключения – помогает талантливый адвокат. Но на этом аферистка не останавливается и придумывает следующую схему нелегального обогащения.

Сама Блиновская если и посмотрит сериал, то в колонии: в 2025 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы.