Около 55 тыс. на руки. Обнародованы данные по медианной зарплате

22 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО В России Магаданская область Санкт-Петербург Москва Чукотский автономный округ Ненецкий автономный округ
Фото: Накануне.RU

Около 55 тыс. на руки. Обнародованы данные по медианной зарплате

Медианная зарплата в российских регионах изменяется от 170 тыс. рублей на Чукотке до 30 тыс. на Северном Кавказе. Такие данные приведены в исследовании "РИА Новости".
Читайте также:

В отличие от средней, медианная зарплата - это значение, которое лежит посередине зарплат всех работающих, в исследовании - посередине зарплат работающих по каждому региону. То есть половина работающих в регионе получают меньше этой суммы.

Первая пятерка регионов выглядит так:

• Чукотка - 172 тыс. рублей;
• Ямало-Ненецкий АО - 149 тыс. рублей;
• Магаданская область - 128 тыс. рублей;
• Ненецкий АО - 117 тыс. рублей;
• Москва - 110 тыс. рублей.

По отношению медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, то есть по покупательной способности зарплаты, в первой пятерке регионов вместо Москвы будет Ханты-Мансийский АО. В Санкт-Петербурге медианная зарплата составила 83 тыс. рублей.

Медианная зарплата в целом по стране не сообщается, из этих данных ее точно вычислить невозможно, так как регионы очень сильно различаются по численности населения. Недавно сообщалось, что медианная предлагаемая зарплата в России в августе 2025 года составила 80 тыс. рублей.

Если же определить медианную зарплату среди регионов по обнародованному рейтингу, то в этом случае она будет лишь 54 тыс. Такой метод вычисления не даст абсолютно точного значения медианной зарплаты по стране в целом, но погрешность будет обусловлена лишь разной численностью населения в разных регионах. Вверху и внизу списка есть малонаселенные регионы, так что общая погрешность будет очень малой. Единственный "перекос" в списке - это то, что самые населенные регионы расположены в верхней части списка. Они немного подтянут общее по России медианное значение вверх. Поэтому опубликованные данные позволяют говорить о медианной зарплате в России примерно 60 тыс. рублей или чуть больше.

Вычисленное значение согласуется с обнародованными недавно данными о средней начисленной зарплате, которая почти достигла 100 тыс. Медианная зарплата меньше средней по крайней мере в полтора раза. В 2024 году было 56 тыс. и 88 тыс. соответственно. По пропорции также выходит чуть больше 60 тыс., как и получено из рейтинга. При этом россияне получают на руки не более 55 тыс. рублей.

Теги: зарплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети