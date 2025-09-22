Около 55 тыс. на руки. Обнародованы данные по медианной зарплате

Медианная зарплата в российских регионах изменяется от 170 тыс. рублей на Чукотке до 30 тыс. на Северном Кавказе. Такие данные приведены в исследовании "РИА Новости".

В отличие от средней, медианная зарплата - это значение, которое лежит посередине зарплат всех работающих, в исследовании - посередине зарплат работающих по каждому региону. То есть половина работающих в регионе получают меньше этой суммы.

Первая пятерка регионов выглядит так:

• Чукотка - 172 тыс. рублей;

• Ямало-Ненецкий АО - 149 тыс. рублей;

• Магаданская область - 128 тыс. рублей;

• Ненецкий АО - 117 тыс. рублей;

• Москва - 110 тыс. рублей.

По отношению медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, то есть по покупательной способности зарплаты, в первой пятерке регионов вместо Москвы будет Ханты-Мансийский АО. В Санкт-Петербурге медианная зарплата составила 83 тыс. рублей.

Медианная зарплата в целом по стране не сообщается, из этих данных ее точно вычислить невозможно, так как регионы очень сильно различаются по численности населения. Недавно сообщалось, что медианная предлагаемая зарплата в России в августе 2025 года составила 80 тыс. рублей.

Если же определить медианную зарплату среди регионов по обнародованному рейтингу, то в этом случае она будет лишь 54 тыс. Такой метод вычисления не даст абсолютно точного значения медианной зарплаты по стране в целом, но погрешность будет обусловлена лишь разной численностью населения в разных регионах. Вверху и внизу списка есть малонаселенные регионы, так что общая погрешность будет очень малой. Единственный "перекос" в списке - это то, что самые населенные регионы расположены в верхней части списка. Они немного подтянут общее по России медианное значение вверх. Поэтому опубликованные данные позволяют говорить о медианной зарплате в России примерно 60 тыс. рублей или чуть больше.

Вычисленное значение согласуется с обнародованными недавно данными о средней начисленной зарплате, которая почти достигла 100 тыс. Медианная зарплата меньше средней по крайней мере в полтора раза. В 2024 году было 56 тыс. и 88 тыс. соответственно. По пропорции также выходит чуть больше 60 тыс., как и получено из рейтинга. При этом россияне получают на руки не более 55 тыс. рублей.